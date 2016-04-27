《香港报摘》--其他报纸重要消息4月27日

* 明报：

--狙击瑞年国际 逾半年的沽空机构Glaucus，早前意外地与瑞年达成和解，令市场质疑沽空机构的立场变化。Glaucus昨日首度回应称，和解只意味与瑞年在美国加州的诉讼完结，但重申未有收回以及修改任何对瑞年的投资意见。

* 东方日报：

--人民币市场波动冲击港银业务表现，当中人民币清算行中银香港 首当其冲，今年首季拨备前经营溢利按年跌8.06%至66.43亿港元，为2009年以来首度倒退。

* 苹果日报：

--市场原先憧憬电能 短期内难觅得大型收购，将在5月股东会时公布派特别息。但昨日电能和长建 公布收购，花旗认为，由于收购金额不算大，料电能其后仍持有约630亿港元现金，故认为公司仍会派特别息，但金额将由原本预测的每股20港元，大降至10港元。

* 星岛日报：

--去年扭亏为盈的动力电池生产商天能动力 ，被内地媒体质疑销售收入和利润数字，又指其未来数年每年的真实盈利不会超过2亿元人民币，现时市值严重和实际脱节。天能昨日一度狂泻逾22%，其后停牌。

* 文汇报：

--高力国际（香港）研究及谘询助理董事李颂恩表示，预计中资来港投资物业的情况今年内应该会持续，特别是大额成交，例如购买整幢商厦作自用。（完）