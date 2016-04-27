法国政经：3月份失业总数创逾15年最大降幅

路透巴黎4月26日 - 法国3月份失业总数创逾15年来最大降幅，这对法国总统奥朗德(Francois Hollande)构成了罕见的帮助。法国还有一年就要举行大选，可奥朗德很难让选民相信法国经济正在反弹。

法国劳工部公布，3月份法国本土登记失业人数减少6万人至353.1万人，较上月下降1.7%，但较上年同期增长0.5%。

3月失业人数不仅仅扭转了上月增至纪录新高的局面，而且还创下了2000年9月以来最大月度降幅。近期月度失业数据波动较大，政府称这种情况一般发生在复苏开始时。

OFCE分析师Bruno Ducoudre称，劳动力市场即便表现出反弹迹象，也仍不足以提高消费者信心。

“我们是从真正的低点往回走，”他说，“需要数年方能回到危机前的水平，情况的改善没有真正达到引起人们注意的地步。”

奥朗德由于未能兑现失业水平下降的承诺，其支持率已经降至近代法国总统中的新低。

奥朗德曾表示，如果法国在改善失业方面没有进展，那么自己不会参加竞选以求连任。