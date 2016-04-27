法国政经：3月份失业总数创逾15年最大降幅

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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路透巴黎4月26日 - 法国3月份失业总数创逾15年来最大降幅，这对法国总统奥朗德(Francois Hollande)构成了罕见的帮助。法国还有一年就要举行大选，可奥朗德很难让选民相信法国经济正在反弹。
法国劳工部公布，3月份法国本土登记失业人数减少6万人至353.1万人，较上月下降1.7%，但较上年同期增长0.5%。
3月失业人数不仅仅扭转了上月增至纪录新高的局面，而且还创下了2000年9月以来最大月度降幅。近期月度失业数据波动较大，政府称这种情况一般发生在复苏开始时。
OFCE分析师Bruno Ducoudre称，劳动力市场即便表现出反弹迹象，也仍不足以提高消费者信心。
“我们是从真正的低点往回走，”他说，“需要数年方能回到危机前的水平，情况的改善没有真正达到引起人们注意的地步。”
奥朗德由于未能兑现失业水平下降的承诺，其支持率已经降至近代法国总统中的新低。
奥朗德曾表示，如果法国在改善失业方面没有进展，那么自己不会参加竞选以求连任。
奥朗德本月在电视台黄金时段表示，其政策正开始生效，他可在年底前这段时间考虑是否参加竞选。(完) (编译 孙国玉；审校 龚芳)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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