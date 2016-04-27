朝鲜劳动党第七次全国代表大会将于5月6日开幕

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月27日 - 朝鲜周三宣布劳动党第七次全国代表大会将于5月6日开幕。
“朝鲜劳动党中央政治局决定，朝鲜劳动党第七次全国代表大会将于2016年5月6日在平壤开幕。”朝中社报导称。
召开劳动党七大的决定是去年10月宣布的。分析人士预计，朝鲜将在此次会议上正式通过该国领导人金正恩提出的“并进”（byongjin）政策，即经济发展和核武能力齐头并进。
劳动党第六次全国代表大会是1980年召开的，距今已时隔36年。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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