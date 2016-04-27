朝鲜劳动党第七次全国代表大会将于5月6日开幕

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月27日 - 朝鲜周三宣布劳动党第七次全国代表大会将于5月6日开幕。

“朝鲜劳动党中央政治局决定，朝鲜劳动党第七次全国代表大会将于2016年5月6日在平壤开幕。”朝中社报导称。

召开劳动党七大的决定是去年10月宣布的。分析人士预计，朝鲜将在此次会议上正式通过该国领导人金正恩提出的“并进”（byongjin）政策，即经济发展和核武能力齐头并进。

劳动党第六次全国代表大会是1980年召开的，距今已时隔36年。(完)