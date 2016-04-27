《全球重要经济事件一览表》--4月27日-5月4日

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
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4月27日(三)
新加坡--新加坡金管局公布宏观经济评估(0400)。
北京--亚信第五次例行外长会议北京举行(至28日)。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。
伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在伦敦政经学院就英国退欧公投发表演讲(0930)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议及声明(1800)。
温哥华--加拿大财长摩尔诺对大温哥华贸易局(Greater Vancouver Board of Trade)发表讲话(1900)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在发布2015年年度报告时发表讲话(1000)。
法兰克福--英国央行金融政策委员会成员Don Kohn在欧洲央行宏观审慎政策与研究会议中发表谈话(0700)。
东京--日本央行货币政策会议(至4月28日)。
惠灵顿--新西兰央行公布利率决议(2100)。
巴西利亚--巴西央行利率决定(2200)。
4月28日(四)
中国--中国国家主席习近平出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次例行外长会议开幕式并发表讲话。
北京--国新办就2016年一季度工业通信业发展情况举行发布会。
东京--日本央行公布利率决定。央行总裁黑田东彦召开记者会(0630)。
曼谷--泰国财政部公布经济预估(0600)。
伦敦--前英国央行副总裁宾恩在国家统计局经济论坛发表讲话(0830)。
马德里--西班牙央行总裁林德将出席“西班牙经济的挑战”会议(1100)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松就该国经济形势发表演说(0740)。
马德里--西班牙代理经济部长Luis de Guindos召开记者会(0700)
4月29日(五)
首尔--韩国央行公布半年度货币政策报告(0300)。
伦敦--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就“美国经济前景”发表讲话(1030)。
布鲁塞尔--单一处理委员会第一次会议“绘制进程：令银行解决机制起效”(0700)，欧盟执委会副主席卡泰宁、英国央行副总裁康利夫等将发言。
斯德哥尔摩--瑞典央行一般委员会会议。
伯尔尼--瑞士央行股东大会，瑞士央行总裁乔丹等发言(0900)。
慕尼黑--德国央行总裁魏德曼发表讲话(0900)。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0930)。
5月2日(一)
美国贝弗利希尔斯--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表演说，主题为“系统性风险：不可避免还是可预先防范？”(2130)。
法兰克福--亚洲开发银行举行为期四天的年会(至5月5日)。
瑞士卢塞恩--主题为“欧元带来的挑战”的金融研讨会，瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委劳滕施莱格将发言。
5月3日(二)
美国阿米莉亚岛--克利夫兰联储总裁梅斯特在亚特兰大联储的金融市场会议中，介绍并主持一项小组讨论会，主题为“有别于传统的智慧：非常规货币政策对市场流动性会有何等影响？”(1430)。
美国杰克逊维尔--亚特兰大联储总裁洛克哈特出席杰克逊维尔世界事务委员会会议，将就经济前景与货币政策发表演说(2300)。
悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。
美国圣莫尼卡--加拿大央行总裁波洛兹参加Miliken Institute举行的讨论会(1630)。
5月4日(三)
美国罗契斯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利主持召开市政会议(2230)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。没有公布利率决定的计划。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 张涛)
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路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
路透芝加哥1月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2016年12月 2016年11月 2015年12月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,176 160,752 157,711 豆粕出口量(短吨) 949,615 804,332 839,874 豆粕产量(短吨) 3,751,238 3,766,462 3,719,204 出粕率(磅/蒲式耳) 46.84 46.86 47.16 豆油产量(百万磅) 1,860.69 1,855.97 1,834.03 出油率(磅/蒲式耳) 11.62 11.55 11.63 豆油库存(1,000磅) 1,433,947 1,338,641 1,481,085(完) (编译 利棣儿；审校 李军