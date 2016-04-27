港报社评：楼价看跌置业慾升，后市两变数--经济日报4月27日

有调查指逾7成受访港人看跌楼价，惟部署置业的市民亦增，反映楼价已调整逾一成且＂笋盘＂逐渐被消化下，楼市陷胶着局面；后向还看就业变化，以及发展商会否减价去货。

有银行联同大学进行调查，指有72%受访市民，预计楼价将在未来12个月下跌，较去年首季的22%激增五成。有趣的是，市民虽普遍看淡楼价，但银行方面指近期物业估价查询有所增加，应意味部署入市的市民，正有所上升。此反映本港楼市，正陷入买卖拉锯的胶着局面。

一方面，本港楼市自去年9月见顶后，至今已调整约一成多。在楼市调整初期，不少业主因看淡后市，愿减价放售，造成市场有较多＂笋盘＂。惟经历逾半年调整后，市场＂笋盘＂已被陆续消化，仍然持货的卖家拒再大减，买家则觉得楼价仍高，未来还要调整，但难估再调整多少，对何时圆置业梦心情忐忑，令二手成交显得冷清。

另一方面，过去几年本港楼价调整，无论是2008年的金融海啸，又或2010年港府首推楼控辣招，楼市从高位回调的幅度，亦仅一成左右。不少业主以至准买家皆认为，除非本港经济急速转坏，否则在资金泛滥、低息环境短期难变下，楼价见底之日虽未至，可能亦未必远矣。

正因如此，目前楼市买家与卖家，皆正等待市场出现变局。其中利率走势对楼市的影响，料属心理影响居多，因美国储局加息仍步履蹒跚，且本港银行＂水浸＂，近日便爆按息减价战。相比之下，有两个因素，对楼市走向影响更大。

一是本港经济尤其就业。在楼控辣招拦阻外地买家下，本港楼市主要由本地需求驱动，特别是近年就业市场畅旺，增用家购买力。虽然本港1至3月的失业率，由3.3%升至3.4%，惟升幅仍轻微。若失业率不至大升，那本港楼市的购买力与购买意慾，亦未必大跌。二是发展商部署。近期一手新盘销情冷热不均，较为热销的，多是愿意提供更多优惠，甚至低价开售的楼盘。随着新盘供应不断增加，发展商会否更进取促销，以更吸引的价格诱因力争买家垂青，甚至吸走二手市场客源，将直接影响二手楼价。

故对持货待售的业主，又或筹谋入市的准买家而言，都要注视就业市场变化与发展商销售部署，才能在楼市觅得最佳交易时机。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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