港报社评：数字游戏无助扶贫，增建公屋才是曙光--信报4月27日

扶贫委员会前日开会讨论是否深化贫穷线分析框架后，决定不会将公屋福利转移纳入住户收入计算。由于在会前有消息指称，扶委会有意深化贫穷线框架，包括把公屋因素计算为入息，令贫穷率下降，造成扶贫工作取得成绩的假象，引来舆论关注，所以事后有人形容会议的决定为＂从善如流＂，或者老实不客气说是＂政府跪低＂。

显然地，政务司司长兼扶贫委员会主席林郑月娥不接受跪低的讲法，她昨日罕有地召开简报会解释，表示扶委会本身没有既定立场，前日经过三个小时开会，结果过半数委员认为对修订贫穷线有保留，所以在总结时指出暂时没有修订贫穷线的迫切性，而目前已有扶贫措施帮助贫穷人士，例如即将推出的低收入在职家庭津贴。她否认跪低，强调这不是其处事作风，扶委会不是＂无大声音就推、有大声音就缩＂，相信社会不希望政府因为有人请愿和递信而跪低，政府做事要有足够诚信。

跪低不跪低，其实不是重点，最重要的是有没有必要将公屋福利转移纳入住户收入计算。政府最终决定维持现有计算方法不变，免除予人玩弄数字游戏企图掩耳盗铃之感，这是值得给一个赞的。香港社会已经乱得沸沸扬扬，要是连扶贫工作也争拗不断，那就真的好比黄台之瓜，何堪再摘。

所谓公屋福利转移纳入住户收入计算，意思是说，能够入住公屋获得租金优惠的受资助住户，当作实际上得到一笔现金收入。举例说，一个月入1万元的公屋家庭，原本是贫穷户，一旦把公屋福利列作收入，姑且说是4,000元吧，每月入息就变成是1.4万元，马上＂被脱贫＂。假如这种计算方法被采纳，贫穷线下的人口一下子少了30多万，由去年公布的96万急降至66万；若跟2013年首订贫穷线之时130万贫穷大军相比，更加是剧减一半。对于这个极具魔幻意味的＂减贫＂方案，难怪有人揶揄道，有资格赢取诺贝尔和平奖。

诚然，公屋确是＂穷人恩物＂，所以林郑月娥才会说，公屋扶贫的效果比综援更明显，目前政府的扶贫效应只计算现金援助，没有计入服务性措施，如果将公屋的扶贫效应计算在内，更能如实反映基层情况。撇开数字游戏不论，既然公屋扶贫的效果比综援更明显，我们认为政府应该双管齐下，一方面在现有框架之下切实做好扶贫工作，另一方面进一步积极增建公屋。须知道，私楼和劏房租金昂贵乃导致贫穷的元素之一，对于普罗大众而言，公屋上楼已经等同于上流。

不久前，特首梁振英到铜锣湾一间中学，参与贫穷体验日工作坊，他甚至粉墨登场，扮演养活五口家庭月入9,000元的中年洗碗工，去除学费、车费和屋租等等主要开支，勉强略有盈余云云。一家五口月入9,000元竟然不是入不敷支，真的可以有盈余吗？尽管梁振英的持家之法被批评为＂坚离地＂，不过他的另一个讲法却是真的。梁特首表示，房屋和贫穷问题是困扰基层市民的＂双胞胎＂。

房屋问题不解决，贫穷问题自然难以改善，因此，与其想方设法将公屋福利转移纳入住户收入，淡化贫穷数字，倒不如增建公屋，以免基层市民继续在＂劏房尺价贵过豪宅＂的恶劣环境之下捱贵租。

政府现行的扶贫纾困政策，不少属于财政司司长在《财政预算案》的一次性派糖措施，即使迫不得已趋于恒常化，仍然予人小恩小惠之感。其实，只要好好掌握林郑月娥所说，公屋扶贫的效果比综援更明显，增建公屋的扶贫效应肯定比派糖优胜百倍。

梁振英在体验贫穷之后表示，基层市民同时面对房屋及贫穷问题，现届政府上任后立即在房屋问题上勇往直前，形容现在问题的解决已经有了曙光。市民真的感受到曙光吗？我们乐见政府交出实际数据，不再是极具魔幻意味的数字游戏。（完）

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