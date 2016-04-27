港报社评：＂行李事件＂停不了，问情由孰令致之？--明报4月27日

关于第一家庭涉及的机场＂行李事件＂，有意见认为乃小事一桩，扰攘近一个月，事态被扩大至不成比例。是的，从机管局向政府提交的报告看来，此事纯属一桩酌情处理遗留手提行李事件，若当局从一开始就承认是酌情个案，亦未忽略机场保安要求，则事态或许早就过去了，只是，由特首梁振英交代、官员解释到机管局报告，都未承认酌情这一点，反而突显机场前线人员与一般市民从未听过的安检规定和程序，用以＂证明＂行李事件的处理合法、合理和合情。事态呈现就机场行李保安检查，官方说法与前线人员实践、社会普遍认知存在落差，机管局报告未能把事件画上句号。此事扩大化甚至到了荒谬的程度，确实不应该，港事蜩螗，需要集中精力应对的事情不知凡几，但是行李事件却欲断难断，孰令致之？答案绝非机场前线人员或市民的责任。

事件被揭发之后，当局一直强调梁颂昕的手提行李经过安全检查，才再交回给她，符合机场安检规定和要求；机管局报告也突出＂安全无虞＂这一点，当日涉事行李通过安检，并未发现违禁品，梁颂昕乘搭的航班也没有安全事故，这些都是事实。不过，此事之引起关注，一是梁颂昕遗留在禁区外的行李，回到她手中的过程，是否按正常程序；二是第一家庭成员的身分，在事态处理过程中有没有发挥作用，个中是否有不当权力使用情况。

关于第一点，机管局报告披露的事态经过，并非一贯正常程序。首先，报告披露特首夫人唐青仪正式介入事件之后，在禁区外与国泰职员、机场保安公司职员和机管局职员互动约10分钟，主要是前线人员向她解释＂不可代为将行李带入禁区＂；其次，机场前线人员奉行＂同行同检＂原则，旅客进入禁区后发现遗留行李在禁区外，必须亲自到禁区外认领取回行李，再办出境手续和完成行李安检，才可登机，而梁颂昕取回行李的过程和结果，并未发生这两种情况。因此，梁颂昕＂未按正常程序＂取回行李，是客观事实。

至于第二点，机管局报告显示，机场前线人员知道事件涉及特首女儿，她的母亲正在禁区外与前线人员交涉，然后是梁振英介入与国泰职员通电话，＂询问事件进展，职员遂向他解释＂。报告内容无显示他们3人与前线人员互动时说过什么话，不能构成权力不当使用或施压等指控，不过，报告描述到28日零时16分，大意是唐青仪＂表现不高兴（upset），指她已经确认行李属于梁颂昕，而且无违禁品，不明白为何无人可以协助她运送行李，于是拿起行李跑向北面出境闸口，指要自行把行李带去登机闸口，多名前线人员尝试阻止，但是她继续走＂。唐青仪这个举措，或许不能解读为施压，不过，对在场前线人员肯定构成压力，因为唐青仪在现场的说法是＂带去登机闸口＂，试想想，唐青仪当时没有登机证，她要去登机闸口，岂非＂擅闯禁区＂？那是刑事罪行啊！最终事态并未恶化至此，报告描述＂国泰职员从梁太手上取回行李，利用职员通道进入禁区，完成安检后职员跑往登机闸＂。

唐青仪介入事态之时，前线人员都知道她是特首夫人，她要自行把行李交给女儿，是否施压或以第一夫人之尊，迫使前线人员＂做嘢＂，可有不同理解；有关过程和行李最终交回梁颂昕的结果，特殊到什么程度，也可有不同解读，不过，起码并非正常程序，而是酌情处理，这是事实。另外，此事不能和去年3月至今年3月期间，机场共有517宗courtesy delivery（好意传送）相提并论，因为那是机场失物认领处的个案，至于与梁颂昕类似的情况，机管局并无统计纪录。

当局在事态揭发之初，若承认事态的酌情性质，坦诚公布，并交代符合机场安检要求，对航班安全未构成威胁等，相信事态很快就会过去，但是当局的处理，强调符合安检要求，尽量回避酌情的一面，就使事态复杂化甚至混淆不清了。例如机管局报告所谓＂二次安检＂的说法，与前线人员一贯做法和市民的认知存在落差，前线人员和市民只知道＂同行同检＂；另外，即使行李事件之后，当局就安检程序有诸多说法，但是前线人员仍然沿用一贯做法，包括同行同检，旅客进入禁区后发现遗留行李在禁区外，仍然必须亲自到禁区外领取等。当局的安检说法与前线人员日常实践，存在差异，就机场保安而言，这是咄咄怪事。

还有，机管局报告附设一页航空保安计划，列明所有安检程序进行时，乘客都需要在场，有意见认为由此证明机管局的做法违反航空保安计划的要求，所谓第三者代为安检是惯例的说法，也不能成立。业内人士认为根据本港法例第494章《航空保安条例》的27及28条，航空保安计划是由保安局厘定，再交给机管局设计整个保安程序。若这附设一页的做法属实，则现在机管局的说法，就不符合航空保安计划的要求；抑或前线人员奉行的＂同行同检＂，本来就是机管局的做法和要求，只是被＂行李事件＂搅浑了？总之，机场安检程序，愈解释愈混淆，这是关乎机场保安的大事，当局必须尽快讲清楚、说明白，勿为个别事件而葬送香港机场的令誉。（完）

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