《汇市简讯》美元/韩元承压，受累于出口商卖盘

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 美元/韩元早盘大跌，因造船商月末抛售
* 亚市开盘报1,148.2韩元，与纽约无本金交割远期外汇(NDF)收盘价持平；现报1,143.5
* 受此影响，日圆/韩元目前交投于10.30下方，现报10.29
* 一旦出口商资金流动尘埃落定，美元/韩元料将在1,040处整固
* 走势大多取决于美国联邦公开市场委员会(FOMC)今晚声明，观察6月会议是否会行动的线索
* 明日出炉的日本央行政策决定料将带来更多指引，之后将迎来黄金周。
(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李婷仪)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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