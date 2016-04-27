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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 09:19 BJT

《汇市简讯》美元/韩元承压，受累于出口商卖盘

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* 美元/韩元早盘大跌，因造船商月末抛售

* 亚市开盘报1,148.2韩元，与纽约无本金交割远期外汇(NDF)收盘价持平；现报1,143.5

* 受此影响，日圆/韩元目前交投于10.30下方，现报10.29

* 一旦出口商资金流动尘埃落定，美元/韩元料将在1,040处整固

* 走势大多取决于美国联邦公开市场委员会(FOMC)今晚声明，观察6月会议是否会行动的线索

* 明日出炉的日本央行政策决定料将带来更多指引，之后将迎来黄金周。

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李婷仪)

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