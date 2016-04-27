港报社评：一带一路奖学金补港盲点--星岛日报4月27日

政府打算拨款10亿元做种子基金，推出一带一路奖学金计画，并且由＂益外人＂扩及＂益港生＂，争议仍然不绝。近日公民教育委员会的一带一路交流资助计画开始接受申请，目的地名单包括伊拉克和敍利亚等战乱国家，更为争议火上加油。 《施政报告》今年初提出一带一路奖学金计画，吸引沿线国家的学生来港读大学，受到不少批评，有的从政治层面认为是特首梁振英花公帑向中央＂交功课＂，有的抨击只＂益外人＂漠视港生，有的质疑计画成效。现在政府有意修改计画，把港生也纳入计画，可以申请这个奖学金去一带一路沿线约60个国家留学，但又会为这双向交流的名额和资源分配，以及港生安全问题，继续争论。

一带一路奖学金是否滥花公帑，大家无谓在政治动机上多作猜测，应该实事求是，评估这对香港社会带来甚么好处，是否物有所值。 中央在两年半前提出＂丝绸之路经济带＂和＂廿一世纪海上丝绸之路＂计画，促进沿线国家经贸文化交流和基础建设，由亚洲到欧洲和非洲，涵盖约60国，总人口占全球六成，经济总量占全球三成；与此并行的有亚洲基础设施投资银行，预计以万亿元计的资金，贯通东西方脉络，为沿线各国提供战略和经济起飞的庞大动力。

香港输出基建能力有限，要参与这计画，为本地经济带来新的庞大引擎，就要靠本身固有的交通和经贸网络，以及金融和专业服务的优势。本港计画加入亚投行，并且争取亚投行在港设立区域性分部，金融管理局设立一带一路办事处，就是看中了这计画涉及万亿元的多国基建融资需求，本港担任融资平台，有助巩固及提升国际金融中心地位，以本港的专长换取可观的财富和就业机会。

要抓紧这个做大生意的机遇，本港需要＂知己知彼＂的人才，与沿线各地结成长久的生意伙伴。部分人士对一带一路奖学金的批评，例如预计没有多少学生会有兴趣去沿线国家留学，觉得应该改为资助港生留学英美，正正反映出本港社会的国际视野盲点，因缺乏认识而后知后觉，一带一路奖学金正好弥补本港这方面的认知和人才不足。

纽约和伦敦得以成为文化荟萃的国际金融和商贸中心，其中一个重要条件，就是英美两地吸引全球留学生，汇集了能够与全球各地沟通和做生意的人才。 吸引一带一路学生来港，有助加强交流，令本港大学更加国际化，他们学成后无论留港或归国，都可以促进本港与这些地区的联系，功利点说，就是成为本港拓展与这些地方商贸和其他往来的宝贵资产，而奖学金乃本港对未来的投资。 至于部分人士聚焦于一带一路部分沿线国家政局动荡或战火连年，担心港生到当地安全，这是忽略了很多沿线国家政局平稳，当局审批奖学金申请时，可以把学生安全纳入考虑。大家不必为少少技术问题就把奖学金计画贬到一文不值。（完）

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