港报社评：提防楼市大幅波动，慎重考虑申请二按--文汇报4月27日

花旗银行昨日发表今年首季市民置业意向调查结果，显示72%被访者认为楼价会在未来12个月下跌，较去年同期22%的比例大幅跳升，更创历来新高。本港楼市转势，而且受经济不景、新供应增加、失业率上升等因素影响，市民对后市不抱乐观。楼市景况对本港经济影响举足轻重，虽然＂减辣＂言之尚早，但政府亦须做好预备方案，防范楼市大幅波动，对个人财富及整体经济造成冲击。准买家更应充分估算自己的承担能力，慎重考虑申请二按贷款，以免一旦楼价续跌、息口上升，沦为负资产，甚至无力负担供款。

各种数据反映，本港楼价与去年第3季的高峰相比已落回超过1成。财爷曾俊华近日表示，楼价由去年10月起连跌5个月，累积跌11%，数据显示上月跌势未止。另有资料显示，楼价下跌，物业成交量同样大幅下滑。首季物业成交量每月平均数只录得2,953宗，较去年首季平均7,527宗大跌60.8%。根据金管局住宅按揭调查数据，今年2月按揭贷款申请按月减少1,571宗至4,869宗，是1998年6月有纪录以来的新低，而且首次跌穿5,000宗水平。楼市量价齐跌，再加上近期多个经济指标包括内地经济增速、本港最新失业率都未如人意，本港旅游业、零售业更进入＂寒冬＂，多种不利因素叠加下，港人难免对后市失去信心，自然预期楼价＂跌多过升＂。

楼价回落，社会已有声音呼吁政府＂减辣＂，为楼市松绑。本届政府将解决房屋问题作为施政的重中之重，楼价回调才刚起步，仍然与普罗大众的实际负担能力有相当距离，相信短期内不会＂减辣＂，以免刺激楼价急速反弹，政府调控努力前功尽弃。但亦要看到，楼价与港人财富、整体经济息息相关，楼市大起大落，对市民财富、整体经济都不健康。政府既要满足市民置业需要，又要防范楼市大跌、信心不足，形成楼价急泻的恶性循环。目前即使未需＂撤辣＂，但是否应作微调，例如微调印花税等等，政府宜及早研究应对楼市急跌对策，向市场传递稳定人心的信息。

楼市开始下调，同时新盘持续增加，市民对置业多抱观望心态。发展商为推动销情，不少新盘均提供二按财务安排，务求降低置业门槛，吸引买家入市。发展商不是银行，提供的二按利息成本较高，而发展商为增加二按吸引力，很多时会安排二按首2年免息免供，或首2年以较低利率还款，第3年起才取消优惠。在现时的利率环境，这对借款人潜藏风险。因为美国进入加息周期，2年后利率回升，二按优惠期完结时，买家按揭供款急升，若楼价不幸再跌，买家随时成为负资产，甚至难以负担供款。1998年房协出售夹屋，曾提供优惠二按，到2003年楼市大跌、经济极差时，就出现过夹屋业主断供的情况。为免重蹈覆辙，今天的准买家借用二按前，应计算清楚自己的财务状况和负担能力，切勿因为二按的优惠而轻率＂上车＂。（完）

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