香港热股：国美电器料首季净利按年减逾五成，股价下挫逾5%

路透香港4月27日 - 中国主要家电零售商--国美电器 预警首季度净利将按年大减50-55%，其股价周三大幅低开5.71%。

香港时间09:32，国美电器跌4.76%；大盘恒生指数 则跌0.31%。

国美表示，基于公司进入战略转型的实施期，预期截至3月底止首季度利润将有所减少，但据对近期管理账目的初步审阅，公司线上线下交易总额（GMV）与去年同期相比预期增长超过12%，其中线上电子商务的GMV增长预期将超过100%。

此外，公司称首季销售收入预期按年增长超过5%；其中线上电子商务自营部份的销售收入预期增长超过90%。不过，线下门店的销售收入则料按年基本持平，其中整体的可比门店销售收入预计录得3%-3.5%的跌幅。

＂因电子商务持续高速增长以及一级市场的门店转型，对整体的毛利率有所拉低，但本集团的整体综合毛利率预计将保持在约17%的水平。＂国美电器在声明中称。

公司表示，综合上述因素，料首季净利同比将减少50-55%，如扣除非经营因素，调整后的利润同比将减少约30%-35%。

国美电器2015年首季净利为2.93亿元人民币，综合毛利率18.2%。（完）

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