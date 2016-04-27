金属期市：伦铜连跌两日后企稳，受美元走软支撑

中国经济好转迹象助推了上周的铜价涨势；上周铜价涨至每吨5,091美元，为一个多月来最高。

但交易商称，这一涨势主要是由短线投机客和中国基金所推动。

中国的商品交易所周二加大努力遏制价格飙涨；有人说这轮飙涨是投机者所推动，令人担心继去年的股市崩跌之后，又出现了衍生品泡沫。

周三的交易料将淡静；美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在1800GMT公布政策声明。

美联储或将维持利率不变，但投资者将关注政策声明基调。若美联储声明温和，则可能削弱美元并支持以美元计价的大宗商品的价格。