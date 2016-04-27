金属期市：伦铜连跌两日后企稳，受美元走软支撑

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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中国经济好转迹象助推了上周的铜价涨势；上周铜价涨至每吨5,091美元，为一个多月来最高。
但交易商称，这一涨势主要是由短线投机客和中国基金所推动。
中国的商品交易所周二加大努力遏制价格飙涨；有人说这轮飙涨是投机者所推动，令人担心继去年的股市崩跌之后，又出现了衍生品泡沫。
周三的交易料将淡静；美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在1800GMT公布政策声明。
美联储或将维持利率不变，但投资者将关注政策声明基调。若美联储声明温和，则可能削弱美元并支持以美元计价的大宗商品的价格。
美元周三盘初延续跌势，因美国工厂和消费者信心数据疲弱，支持美联储将保持谨慎的看法。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 陈宗琦/王兴亚)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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