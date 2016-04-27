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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 12:21 BJT

台湾货币市场：大金主缺位资金骤紧，拆款及短票利率顺势上扬

* 市场金主未供应资金，拆款利率上扬
    * 资金趋紧，短票利率止跌反弹至0.31%
    * RP市场利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北4月27日 - 台湾银行间跨月拆款利率周三微扬。资金调度人士说，今天因市场
大型金主没有多余资金供拆出，让各金融机构资调人员〞顿失依靠〞，资金亦由松转紧，利
率跟着上扬。
    
    他们表示，央行大砍隔夜资金委托代收金额，冲销力度大减等动作，致过去半个月市场
资金非常浮滥，因先前很容易就调到钱，让大家失去戒心；而随今天资金突然趋紧，资调人
员均绷紧神经，一大早就四处打电话，急着找钱。
    
    〞今天票券商和小型银行比较紧，大家都急着找钱，利率也上来了。〞一位大型银行资
调人员说。

    他指出，因手中可供拆出资金有限，今天大都是到期续做，并适度调升利率，跨月资金
利率自0.32%调升至0.325%至0.33%。
    
    一中型银行资调人员亦称，资金突然变紧了，拿钱难度明显升高，利率亦上扬，尤其是
跨月资金，早上到处打电话都没调到； 〞上礼拜随便借都有，今天突然就变了，钱不好拿
，跨月大家都说没开。〞
        
    利率方面，隔拆最低利率仍在0.20%，惟跨月资金不论银行或票券商均拉高到0.32%至0.
33%，上日银行在0.28-0.29%，票券公司则在0.32-0.33%。
    
              
 本地时间12:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.349                     32.363    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,572.84                  8,581.57    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.202%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.240%               0.200-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.325%               0.200-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.260-.0340%               0.250-0.335%
    

    **短票利率微升**

    短票方面，票券商表示，受市场主要资金供应者没做拆款影向，今天市场资金明显趋紧
，利率跟着走高。
    
    〞资金变紧了，早上有稍微混乱一点，短票利率有上来一点，拉高到0.31%。〞一位票
券商交易员说。

    今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.31%，部分成交在0
.30%；上日则成交在0.30%，部分成交于0.29%。
   
    周三央行定存单到期金额为1,975亿台币，发行金额稍晚公布。
    
    本周央行定存单到期总额1兆746.65亿台币，分别是：周四2,401.8亿、周五1,505亿台
币。
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率降为0.
298%，前日在0.303%，上日区间0.28-0.30%；前日则在0.28-0.40%，成交量为90.24亿台币
，前日共189.44亿。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为552亿台币，累积超额准备7,668亿台
币、加计前期1%的超额准备为9,903亿台币。
    
    今天发行的美元计价债券为：UBS AG, London Branch，发行年限为30年期，金额0.53
亿美元。
    
    未来两周还将发行多档外币债，欲了解详情点选〞近期台湾将发行外币(含人民币)债券
一览 
    
    
    **RP利率大致持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天市场资金略为趋紧，不仅银行撤回
资金，投信公司亦因基金赎回而走钱，利率则大致持稳。
    
    〞投信要走钱，开高利率也没有用。〞一位大型票券公司交易员说。
        
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率大致持稳，主要成交0.30-0.31%；上日
亦在此一水准；短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.37-0.40%，上日亦同。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持稳；短天期公债附买回利率主
要在0.23-0.25%；上日亦同；公司债附买回利率主要成交在上日水准，在0.23-0.30%间。与
银行承做的债券附买回利率亦维持在0.30-0.31%间。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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