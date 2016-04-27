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货币新闻 | 2016年 4月 27日 星期三 09:58 BJT

芝加哥期市：玉米价格三日内首跌，但跌势受到降雨天气预报的抑制

以下是0105GMT报价：

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 487.25 -0.50 -0.10% +1.99% 477.33 55

CBOT玉米 386.50 -0.75 -0.19% +1.24% 373.65 57

CBOT大豆 1023.25 -4.00 -0.39% +1.34% 947.26 71

CBOT稻米 $11.21 $0.00 +0.04% +3.41% $10.24 76

美国原油 $44.48 $0.44 +1.00% +4.32% $40.13 70

汇率

欧元/美元 $1.130 $0.001 +0.05% +0.36%

美元/澳元 0.775 0.001 +0.09% +0.52%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 孙国玉/王颖；审校 李春喜/龚芳)

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