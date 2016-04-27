芝加哥期市：玉米价格三日内首跌，但跌势受到降雨天气预报的抑制

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
以下是0105GMT报价：
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 487.25 -0.50 -0.10% +1.99% 477.33 55
CBOT玉米 386.50 -0.75 -0.19% +1.24% 373.65 57
CBOT大豆 1023.25 -4.00 -0.39% +1.34% 947.26 71
CBOT稻米 $11.21 $0.00 +0.04% +3.41% $10.24 76
美国原油 $44.48 $0.44 +1.00% +4.32% $40.13 70
汇率
欧元/美元 $1.130 $0.001 +0.05% +0.36%
美元/澳元 0.775 0.001 +0.09% +0.52%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 孙国玉/王颖；审校 李春喜/龚芳)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
路透芝加哥1月17日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2016年12月 2016年11月 2015年12月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,176 160,752 157,711 豆粕出口量(短吨) 949,615 804,332 839,874 豆粕产量(短吨) 3,751,238 3,766,462 3,719,204 出粕率(磅/蒲式耳) 46.84 46.86 47.16 豆油产量(百万磅) 1,860.69 1,855.97 1,834.03 出油率(磅/蒲式耳) 11.62 11.55 11.63 豆油库存(1,000磅) 1,433,947 1,338,641 1,481,085(完) (编译 利棣儿；审校 李军