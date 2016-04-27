台湾股市：盘中下跌，苹果供应商股价承压

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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路透台北4月27日 - 台湾股市周三盘中下跌，追随周边股市跌势，因苹果 公布iPhone手机销量首次下滑，且十多年来营收首次下降。
0123 GMT，台湾加权股价指数 下跌0.2%至8,561.01点，上日收报8,581.57点。
电子类指数 下跌0.5%，金融保险类指数 下跌0.3%。
全球晶圆代工龙头台积电 股价下跌0.6%。
iPhone组装厂鸿海 下跌0.4%。(完)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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