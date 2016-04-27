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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 09:53 BJT

台湾股市：盘中下跌，苹果供应商股价承压

路透台北4月27日 - 台湾股市周三盘中下跌，追随周边股市跌势，因苹果 公布iPhone手机销量首次下滑，且十多年来营收首次下降。

0123 GMT，台湾加权股价指数 下跌0.2%至8,561.01点，上日收报8,581.57点。

电子类指数 下跌0.5%，金融保险类指数 下跌0.3%。

全球晶圆代工龙头台积电 股价下跌0.6%。

iPhone组装厂鸿海 下跌0.4%。(完)

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