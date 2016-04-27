台湾债市：10年增额债殖利率早盘创新高但幅度有限，观望美日货币政策

路透台北4月27日 - 台湾10年期105/4R增额公债 发行前交易殖利率周三小升。交易员表示，美债殖利率向上带动台债偏空，殖利率走高至发行前交易最高，但幅度也没有太大，对于明日美国和日本货币政策结论各方仍旧没有把握。

今日10年期105/4R增额公债 发行前交易殖利率升至0.8718%高位。但交易员认为，其走高幅度倒也有限，没有太过偏空的看法。

〞今天台债殖利率还算抗弹，美债有往上走。〞一位大型证券商交易员认为。

他们也认为，周五的10年公债标售还是相当关键，目前大型银行仍有持续买券的需要，但却也不是一直在追低(殖利率)，而是定价买入，这显示大型银行对公债的买盘仍然不错。

美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益率触及近五周来最高，因投资者为欧洲和美国公债供应预留空间。 上周发布的路透调查显示，许多分析师预计联储将在6月升息。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

美国指标10年期公债 价格下滑7/32，收益率报1.929%， 较周一高3个基点，周二稍早触及1.941%

美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三宣布利率决议及声明(GMT 1800)。至于日本央行也将在4月28日公布利率决定。央行总裁黑田东彦召开记者会(GMT 0630)。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.865-0.875%。

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