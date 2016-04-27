新债招标：台湾远东新五年无担债甲券以0.88%定价，发行金额60亿台币

路透台北4月27日 - 台湾纺织大厂--远东新世纪 表示，105-1期五年无担保公司债甲券利率以0. 88%定价，发行金额为60亿台币，同时发行20亿台币五年无担债乙券，票面利率为0%并具隐含年利率(IRR)为0. 95%。 远东新并指出，此次发债主要用途为偿还部分短期借款或一年内到期之长期负债以充实中长期资金，强化 财务结构。目前远东新在中华信评的评等为"twA+"。 以下为2015年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 远东新世纪 2016年4月底 0.88%/60亿甲券 twA+ *IRR 0.95%/20亿乙券 twA+ ----------------------------------------------------------- 华航 2016年4月中 1.19%/50亿 twBBB+ ----------------------------------------------------------- 日月光 2015年12月底 1.30%/70亿 Fitch A+(twn) ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年11月初 1.20%/39亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年9月中 1.25%/28亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 台电 2015年8月底 1.15%/38亿 Fitch AAA(twn) ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年6月中 1.39%/22亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 中油 2015年6月初 1.30%/75亿 Fitch A+ ----------------------------------------------------------- 台电 2015年4月底 1.35%/24亿 twAAA ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年3月底 1.44%/23亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 开发金 2015年3月底 1.42%/60亿 twAA ----------------------------------------------------------- 台电 2015年3月初 1.43%/48亿 twAAA ----------------------------------------------------------- 远东新世纪 2015年1月 1.38%/26亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 富邦金 2015年1月 1.38%/61亿 twAA -----------------------------------------------------------(完) 注*：票面利率为0%并具隐含年利率(IRR)为0.95%。 参看远东新相关新闻，请点选 (记者 詹静宜；审校 董永年)