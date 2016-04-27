《汇市简讯》澳元/美元下跌1.3%后，在小型支撑位附近稍事喘息

0154GMT

* 澳元/美元自高位下滑，最多下跌1.3%，因澳洲消费者物价指数(CPI)数据异常疲弱

* 0.7670附近的20日移动均线切入位、及0.7490涨至0.7836的50%回档位0.7665提供支撑

* 若跌破0.7660，则下看61.8%回档位0.7622

* 疲弱的CPI数据促使市场预计，澳洲央行年内很有可能降息

* 澳元/美元走势关键，在于今日稍晚出炉的美联储政策声明 (完)

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