香港已公布经济指标--2016/4/27

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2016年2月 零售销售值 -20.6 -6.6 +14.8 2016年2月 零售销售量 -19.5 -5.2 +18.1 2016年3月 综合消费物价指数(CPI) +3.0 +3.1 +4.5 2016年3月 甲类消费物价指数(CPI +3.1 +3.6 +6.6 A) 2015年第四 本地生产总值(GDP) +1.9 +2.3 +2.2 季 16年1月-16年3月 15年12月-16年2月 15年1月-15年3月% % % 失业率 3.4 3.3 3.3 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年3月 贸易赤字／盈余 -47.03 -33.15 -46.21 注 *为已经更新 ： ^经修订数据。（ 完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.c om） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾