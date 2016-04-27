版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 11:02 BJT

中国新债：国开行下周二发行至多245亿四期固息债，1年期可银行柜台分销

路透北京4月27日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(5月3日)招标
发行四期固息债，总额不超过245亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年；其中一
年期可追加发行不超过5亿元，用于商业银行柜台分销。
    
    上述四期债中，一年期为为该行今年第11期新发债。其余期限分别为该行今年第八期C
N160208=CFXS、第六期 和第七期 的增发债，三期增发债
的票面利率依次为2.72%、2.96%和3.24%。
    
    其中首场招标结束后，一年期固息债可向工行 、农行 和中行<6
01988.SS>三家银行分别追加发行不超过2亿元、1亿元和2亿元当期债券，专门用于通过商业
银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中
标利率。
    

    具体发行条款如下：
                   2016年第11期新发债和第八、六、七期增发债
 发行上限          1年：55亿元；3/7年：各60亿元；5年：70亿元
 追加发行上限      1年：5亿元
 期限/计息方式     1/3/5/7年固息  
 招标时间          1/3/5年：5月3日9:30-10:30
                   7年：5月3日9:30-11:20
 招标方式          1年：单一利率(荷兰式)；3/5/7年：单一价格(
                   荷兰式)
 缴款日            1年：5月9日；3/5/7年：5月5日
 起息日            1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18
                   7年：2/25
 分销期            1年：5/4-5/6； 3/5/7年：5/4-5/5
 上市日            1年：5月11日；3/5/7年：5月9日
 基本承销额        不设立
 付息频率          按年
 发行人增发权利    保留
 承揽费            1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
 (完)
                              
    参看详情，可点选中国债券信息网  here

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐