中国新债：国开行下周二发行至多245亿四期固息债，1年期可银行柜台分销

路透北京4月27日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(5月3日)招标 发行四期固息债，总额不超过245亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年；其中一 年期可追加发行不超过5亿元，用于商业银行柜台分销。 上述四期债中，一年期为为该行今年第11期新发债。其余期限分别为该行今年第八期C N160208=CFXS、第六期 和第七期 的增发债，三期增发债 的票面利率依次为2.72%、2.96%和3.24%。 其中首场招标结束后，一年期固息债可向工行 、农行 和中行<6 01988.SS>三家银行分别追加发行不超过2亿元、1亿元和2亿元当期债券，专门用于通过商业 银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中 标利率。 具体发行条款如下： 2016年第11期新发债和第八、六、七期增发债 发行上限 1年：55亿元；3/7年：各60亿元；5年：70亿元 追加发行上限 1年：5亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：5月3日9:30-10:30 7年：5月3日9:30-11:20 招标方式 1年：单一利率(荷兰式)；3/5/7年：单一价格( 荷兰式) 缴款日 1年：5月9日；3/5/7年：5月5日 起息日 1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18 7年：2/25 分销期 1年：5/4-5/6； 3/5/7年：5/4-5/5 上市日 1年：5月11日；3/5/7年：5月9日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)