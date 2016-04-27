离岸人民币：花样年三年期点心债票息9.5%，高收益地产债五个月后重现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透香港4月27日 - 中国房地产商--花样年控股 周二发行一笔6亿元人民币三年期点心债，票息为9.5%，较指导息率为9%高出50个基点。这标志着一级市场阔别五个月空窗期后，高收益的房地产点心债重出市场。
汤森路透旗下IFR杂志周二称，该只债券获8亿元认购，其中亚洲投资者里，香港占77%、新加坡占23%；基金占高达53%,其次是私人银行为41%，银行和其他机构获得6%。
花样年控股获穆迪及标普评级分别为B2/B+，是只债券获两家评级为B3及B级。
国泰君安国际及美林美银担任今次点心债发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
发行人计划将发债募资用于现用债务再融资。
花样年有一笔10亿元、票息为7.875%的点心债即将于今年5月27日到期。
去年11月，珠海华发综合发展在香港发行了一笔15亿元三年期点心债，发行息率为5.25%，受人民币贬值等因素影响，此后近五个月，一级市场再无高收益点心债新发。
2016年，由于离岸市场融资成本远较在岸市场高，加上内地资本市场的发行渠道改善（例如透过熊猫债），渣打银行预期点心债发行量将维持弱势。（完） (记者 赵红梅；审校 林高丽)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。