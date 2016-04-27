离岸人民币：花样年三年期点心债票息9.5%，高收益地产债五个月后重现

路透香港4月27日 - 中国房地产商--花样年控股 周二发行一笔6亿元人民币三年期点心债，票息为9.5%，较指导息率为9%高出50个基点。这标志着一级市场阔别五个月空窗期后，高收益的房地产点心债重出市场。

汤森路透旗下IFR杂志周二称，该只债券获8亿元认购，其中亚洲投资者里，香港占77%、新加坡占23%；基金占高达53%,其次是私人银行为41%，银行和其他机构获得6%。

花样年控股获穆迪及标普评级分别为B2/B+，是只债券获两家评级为B3及B级。

国泰君安国际及美林美银担任今次点心债发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

发行人计划将发债募资用于现用债务再融资。

花样年有一笔10亿元、票息为7.875%的点心债即将于今年5月27日到期。

去年11月，珠海华发综合发展在香港发行了一笔15亿元三年期点心债，发行息率为5.25%，受人民币贬值等因素影响，此后近五个月，一级市场再无高收益点心债新发。