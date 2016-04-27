《全球汇市》澳洲CPI意外疲软打击澳元，美元与日圆走势看两国央行会议

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称英国尚未决定一旦脱欧，金融服务业将如何安排
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“整体而言，虽然联邦公开市场委员会(FOMC)将保留各种政策选项的可能性，并强调行动取决于数据，但目前可能没有什么诱因让市场重新消化6月升息因素，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。
他们补充表示，这样的结果会令美元兑欧元和日圆容易进一步走跌。
美联储会议数小时之后，日本央行也将公布会议结果。
许多市场参与者预估日本央行料采取某种形式的宽松举措，包括加大买股力度以及降息。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1301 1.1298 +0.03 +4.06 1.0860
美元/日圆 111.12 111.30 -0.16 -7.63 120.30
欧元/日圆 125.61 125.74 -0.10 -3.72 130.47
美元/瑞郎 0.9731 0.9729 +0.02 -2.86 1.0018
英镑/美元 1.4580 1.4580 +0.00 -1.07 1.4738
美元/加元 1.2605 1.2602 +0.02 -8.92 1.3839
美元/离岸人民币 6.4997 6.5018 -0.03 -1.04 6.5680
澳元/美元 0.7653 0.7747 -1.21 +5.20 0.7275
新西兰元/美元 0.6880 0.6898 -0.26 +0.81 0.6825
澳元/日圆 85.030 86.190 -1.35 -2.96 87.620
新西兰元/日圆 76.480 76.690 -0.27 -6.71 81.980
英镑/日圆 162.01 162.25 -0.15 -8.58 177.22
澳元/新西兰元 1.1120 1.1220 -0.89 +4.28 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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