日本股市：早盘收低，苹果供应商承压且企业财报不佳引发担忧

对苹果仰赖极深的陶瓷电容器制造商Murata Manufacturing Co Ltd 股价重挫逾4%,影像感应器制造商Alps Electric Co Ltd 和Mitsumi Electric Co Ltd 分别下跌2.35%和2%。电子及光学厂商Taiyo Yuden Co Ltd 下跌约2%。

三菱汽车 股价下跌2.5%,媒体报导该公司两位高管将可能因该公司的操纵能效数据丑闻而辞职。

佳能 股价重挫5.8%,此前日经报导称该公司预计今年销售将下滑5%,跌破公司最初的预估。

东证股价指数的铁矿及钢铁类股 下跌1%,受到获利疲软及海内外需求下滑的压力。