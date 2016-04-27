澳新汇市：澳元受通胀数据打击大跌，新西兰元遭贸易数据拖累

澳元兑欧元、日圆、英镑和瑞郎也全部下跌超过1%。

澳元兑新西兰元 跌1.5%，创1月中期以来最大单日跌幅。

澳洲第一季CPI较上季下滑0.2%，市场预估则为上升0.3%。第一季基础通胀指标平均仅上升0.15%，为2002年开始编撰这项数据以来低位。

“这符合他们的宽松倾向，还可能增强这种倾向，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin表示，“我不认为单凭该数据就能让央行下周(采取行动)，但仍预计下半年会有两次降息。”

银行间利率期货<0#YIB:>跳涨，暗示澳洲央行下周会议降息至纪录低位1.75%的可能性约有50%，数据公布前的可能性仅为10%左右。

新西兰元走势亦挣扎，此前数据显示新西兰贸易逆差高于预期 。数据公布后，新西兰元兑美元 下跌0.3%至0.6880美元。

下一个关注焦点是央行政策决议，首先是美国联邦储备理事会(美联储/FED)，新西兰央行紧随其后。(完)

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