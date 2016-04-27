中国汇市：人民币早盘继续小升，美联储决议公布前市场情绪谨慎

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称英国尚未决定一旦脱欧，金融服务业将如何安排
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* 人民币早盘随中间价小升
* 大行出手控制汇价区间
* 中国工业利润数据影响甚微
* 市场关注美联储议息会议
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价继续小幅走升。交易员称，早盘人民币维持窄幅区间波动，在6.49元上方有大行结汇，将汇价控制在距中间价100点以内的位置。
他们并指出，今日离岸人民币 小幅震荡，购汇盘较多，或受商品期货下跌影响；随后遭大行结汇拦截，汇价呈拉锯之势。夜间美联储将公布议息决议，市场预期声明将偏鸽派，但交投情绪偏谨慎。
“现在最关注的就是美联储议息会议，今天自营头寸可能削减，估计明天（美元）中间价还是要下，加上周三的carry（成本）比较贵，这也限制大家做多美元的情绪。”一股份行交易员称。
亦有交易员表示，现在汇市最关注的信息就是美联储的货币政策和美国经济数据，中国经济基本面数据反而对人民币汇价影响甚微。
中国国家统计局周三公布，3月规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月加快6.3个百分点，其中30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。
路透计算的周三人民币CFETS指数微降至97.37，结束连两日升势。
北京时间11:36，人民币兑美元 即期报6.4895元，上日收报6.4930元，夜盘终报6.4895元。今日人民币兑美元中间价 报6.4837元，上日中间价为6.4882元。人民币兑美元即期成交额 为86.78亿美元，上日半日为94.66亿美元。
全球汇市方面，澳元周三大跌，此前该国公布的消费者物价指数(CPI)意外疲软；而美元和日圆继隔夜大幅回落后处于守势，市场关注美联储和日本央行会议决议。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6835元, 上日尾盘为6.6723元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5025元, 上一交易日尾盘报6.5039元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4897；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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