中国汇市：人民币早盘继续小升，美联储决议公布前市场情绪谨慎

* 人民币早盘随中间价小升

* 大行出手控制汇价区间

* 中国工业利润数据影响甚微

* 市场关注美联储议息会议

路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价继续小幅走升。交易员称，早盘人民币维持窄幅区间波动，在6.49元上方有大行结汇，将汇价控制在距中间价100点以内的位置。

他们并指出，今日离岸人民币 小幅震荡，购汇盘较多，或受商品期货下跌影响；随后遭大行结汇拦截，汇价呈拉锯之势。夜间美联储将公布议息决议，市场预期声明将偏鸽派，但交投情绪偏谨慎。

“现在最关注的就是美联储议息会议，今天自营头寸可能削减，估计明天（美元）中间价还是要下，加上周三的carry（成本）比较贵，这也限制大家做多美元的情绪。”一股份行交易员称。

亦有交易员表示，现在汇市最关注的信息就是美联储的货币政策和美国经济数据，中国经济基本面数据反而对人民币汇价影响甚微。

中国国家统计局周三公布，3月规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月加快6.3个百分点，其中30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。

路透计算的周三人民币CFETS指数微降至97.37，结束连两日升势。

北京时间11:36，人民币兑美元 即期报6.4895元，上日收报6.4930元，夜盘终报6.4895元。今日人民币兑美元中间价 报6.4837元，上日中间价为6.4882元。人民币兑美元即期成交额 为86.78亿美元，上日半日为94.66亿美元。

全球汇市方面，澳元周三大跌，此前该国公布的消费者物价指数(CPI)意外疲软；而美元和日圆继隔夜大幅回落后处于守势，市场关注美联储和日本央行会议决议。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6835元, 上日尾盘为6.6723元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5025元, 上一交易日尾盘报6.5039元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4897；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。