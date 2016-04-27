中国货币市场：公开市场净回笼资金仍显宽松，七天定盘利率偏高值得关注

路透上海4月27日 - 中国央行公开市场结束连续净投放，周三转为净回笼，不过银行间市场资金供给充裕，即使可以跨月的七天期品种借入难度也有所下降。

交易员称，近期流动性变化较大，临近月末心态无法完全放松。加之今日七天回购定盘利率定位偏高，虽然作为利率互换(IRS)基础利率而与实际融资关联度较低，但仍值得关注。

华南一银行交易员表示，今日逆回购减量，“资金还是松的，这个月末应该比季末要好过一点，但现在这情况，都没法预期。”

中国央行公开市场今日进行了1,200亿元人民币七天期逆回购，单日净回笼1,300亿元；此前两日的逆回购操作规模分别为1,800亿元和1,400亿元，对应净投放1,500亿元和500亿元。

上海一券商交易员并透露，资金供给充裕情况下，对以押信用债为主的机构来说，借款难度较上日明显下降。当然月末前这种态势是否会持续还有待观察。

银行间七天期回购定盘利率 今日报在2.70%，较上日涨30个基点(bp)，同期限质押式加权回购利率 最新为2.4127%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9998 2.0063 -0.65

七天 2.4127 2.3403 +7.24

14天 2.9127 2.9851 -7.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9000 1.7200 +18.00

七天 2.1600 2.2100 -5.00

14天 2.1700 2.2300 -6.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0100 2.0200 -1.00

七天 2.7000 2.4000 +30.00

14天 3.0000 3.1600 -16.00

Shibor

其中:隔夜 2.0240 2.0360 -1.20

七天 2.3460 2.3410 +0.50

三个月 2.8830 2.8775 +0.55