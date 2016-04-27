日本债市：公债价格跟随美债走低，静候日本央行政策会议

另外，财务省标售两年期公债吸引不错买气，这显示在预期日本央行 将有进一步宽松政策之下，日债需求基本强劲。 该项公债标售投标倍数为4.20，得标利率为纪录最低的负0.248%。 另外一项三个月期国库券标售的得标利率也是记录低点负0.2284%。 投资者等待美联储及日本央行分别将在周三稍晚和周四公布的政策决 议。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.255% +1.5 -0.270% 五年期公债 -0.210% +3.0 -0.240% 10年期公债 -0.070% +3.5 -0.105% 20年期公债 0.350% +5.0 0.300% 30年期公债 0.000% +0.0 0.335% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.43 -0.43 151.86 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 许娜/李婷仪 审校 高琦/张明钧)