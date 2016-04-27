香港个股：天能动力就媒体发表与事实不符文章作报案处理，下午复牌

路透香港4月27日 - 中国动力电池生产商--天能动力 周三称，就内地媒体发表与事实不相符的文章引起股价异常波动，公司已向相关部门报案，其股份将于下午恢复买卖。

此前有内地媒体文章对天能动力的销售收入和利润数字提出质疑，导致公司周二盘中一度急跌逾22%，其后停牌。

天能动力于联交所的声明称，董事会留意到有媒体发表与事实不相符的文章，引起股价异常波动，集团对意图唱空并对投资者造成经济损失的违法行为予以强烈谴责，并已向相关部门报案，坚决扞卫集团和股东的正当权益。

针对文章质疑去年扭亏为盈，天能动力指出，新能源汽车和微型电动汽车行业继续快速发展，带动公司去年各主要业务板块的销售额均录得大幅增长。此外，公司的制造成本和各项费用大大降低，应收应付帐款和票据在合理的范围之内。

该股将于下午一时复牌，停牌前报6.31港元。（完）

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