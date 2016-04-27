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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 13:47 BJT

新兴汇市：亚币走势迟滞，美日央行决议前审慎气氛渐浓

印尼卢比 近持平，因债市资金流入抵销了月底的企业美元需求。
    
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    日圆            111.10    111.30   +0.18   +8.28    120.30
    坡元            1.3505    1.3516   +0.08   +4.96    1.4175
    台币          32.349    32.363   +0.04   +2.22    33.066
    韩元           1147.80   1151.00   +0.28   +2.37   1174.95
    泰铢             35.16     35.15   -0.03   +2.45     36.02
    菲律宾披索       46.81     46.76   -0.10   +0.20     46.90
    印尼卢比      13193.00  13195.00   +0.02   +4.49  13785.00
    印度卢比       66.50     66.52   +0.04   -0.52     66.15
    马币            3.9300    3.9250   -0.13   +9.16    4.2900
    人民币          6.4896    6.4895   -0.00   +0.04    6.4921
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 (编译 蔡美珍/孙国玉/张若琪 审校 李春喜/王兴亚)

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