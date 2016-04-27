新兴汇市：亚币走势迟滞，美日央行决议前审慎气氛渐浓

印尼卢比 近持平，因债市资金流入抵销了月底的企业美元需求。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.10 111.30 +0.18 +8.28 120.30 坡元 1.3505 1.3516 +0.08 +4.96 1.4175 台币 32.349 32.363 +0.04 +2.22 33.066 韩元 1147.80 1151.00 +0.28 +2.37 1174.95 泰铢 35.16 35.15 -0.03 +2.45 36.02 菲律宾披索 46.81 46.76 -0.10 +0.20 46.90 印尼卢比 13193.00 13195.00 +0.02 +4.49 13785.00 印度卢比 66.50 66.52 +0.04 -0.52 66.15 马币 3.9300 3.9250 -0.13 +9.16 4.2900 人民币 6.4896 6.4895 -0.00 +0.04 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/孙国玉/张若琪 审校 李春喜/王兴亚)