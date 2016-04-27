国际油市：油价上涨，因美元疲软且投资者信心强劲

美国原油上涨0.46美元或1%，报每桶44.50美元。

美国石油协会(API)的数据进一步支撑了美国原油价格。API公布，截至4月22日当周，美国原油库存减少110万桶，至5.384亿桶，路透调查的分析师预计为增加240万桶。

布兰特原油和美国原油均接近昨日各自创下的年内高位46.49美元和44.83美元。

分析师表示，除了金融交易商投资需求强劲外，原油期货还从美元下跌中获得支撑。美元指数 自今年初以来下跌5%。

“美元走软、及基本面将更加强劲的预期推高原油价格。人气持续改善，主要产油商BP暗示油市可能将在年底前重新平衡，”澳新银行周三称。

但该行警告道，油价本月的强劲涨势或许会“在本周考验投资者的看涨决心”。

考虑到油价自4月低点上涨了约四分之一，并较2016年低位反弹逾三分之二，持有多仓的交易商或许会获利了结。(完)

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