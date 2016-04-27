台湾股市：受苹果概念股族群拖累小幅收跌，低量不利后市

路透台北4月27日 - 台湾股市周三小幅收跌。分析师称，苹果 上日公布财报及展望不佳盘后重挫，拖累台湾的供应链厂商；展望后市，由于台股近期量能明显缩减，不利多头上攻。除了观望美联储利率决策，市场也在观望近期企业财报表现和520台湾新任总统就职的变数。

台湾加权股价指数 收跌0.22%,至8,563.05点；今日成交初值 为669.55亿台币，上交易日修正后为622.63亿。晶圆代工大厂--台积电 收跌0.95%；鸿海 则收跌0.87%。

凯基投顾分析师张明祥表示，虽然台湾的苹果供应链厂商受到拖累，但台股倒也没有大跌，主要是因为摩台指尚未结算，此外至昨天为止外资仍持有台指期5.6万口的净多单。

〞外资还在车上，他们也不希望现货跌太多，吃掉期货多单的获利，〞他说。

美国消费电子公司苹果的iPhone销量首次下滑，且十多年来营收首次下降。这家开创智能手机时代的公司面临市场愈加饱和的困境。

张明祥并指出，今日亚洲股市表现普遍不好，主要还是各方仍然观望美联储(FED)稍晚的利率决策声明，且将依此解读6月和9月是否升息。

分析师预估，台股明日的交易区间料在8,502-8,695点。