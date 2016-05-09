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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 11:24 BJT

新债招标：中龙钢铁五年期公司债预计以0.89%定价，发行金额54亿台币

路透台北5月9日 - 三位得标承销商周一表示，台湾龙头钢厂--中钢 子公司中龙钢铁将发行五年期无担保公司债预计以票面利率0.89%定价，发行量为54亿台币。

该承销商并指出，该公司债预计6月中下旬发行，发行条件并包括第四及第五年将各自还本50%。

中龙为中钢100%持股子公司；中龙长期发行人评等为"twA+"。

以下为2015年以来指标公司债五年期的发行情况：

公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等

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中龙 2016年5月初 0.89%/54亿 twA+

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远东新世纪 2016年4月底 0.88%/60亿甲券 twA+

*IRR 0.95%/20亿乙券 twA+

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华航 2016年4月中 1.19%/50亿 twBBB+

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日月光 2015年12月底 1.30%/70亿 Fitch A+(twn)

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鸿海 2015年11月初 1.20%/39亿 twAA+

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鸿海 2015年9月中 1.25%/28亿 twAA+

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台电 2015年8月底 1.15%/38亿 Fitch AAA(twn)

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鸿海 2015年6月中 1.39%/22亿 twAA+

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中油 2015年6月初 1.30%/75亿 Fitch A+

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台电 2015年4月底 1.35%/24亿 twAAA

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中龙 2015年4月下旬 1.45%/75亿 twA+

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鸿海 2015年3月底 1.44%/23亿 twAA+

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开发金 2015年3月底 1.42%/60亿 twAA

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台电 2015年3月初 1.43%/48亿 twAAA

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远东新世纪 2015年1月 1.38%/26亿 twAA-

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富邦金 2015年1月 1.38%/61亿 twAA

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注*：票面利率为0%并具隐含年利率(IRR)为0.95%。 (完)

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