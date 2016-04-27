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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 15:06 BJT

台湾债市：10年增额公债殖利率收盘几近持平，静待多个变数厘清

* 10年105/4R期发行前交易收平盘附近
    * 交投偏淡，等待美联储的会后声明
    * 明日105/4R交易区间暂看0.85-0.87%

    路透台北4月27日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周三
收盘近持平，交投清淡，盘初虽一度跟随美债殖利率上扬，但不见明显方向，市场仍在等待
美日货币政策决议等多个变数厘清。 
    
    交易员表示，盘初美债殖利率扬升，带动105/4R期公债殖利率升至0.8718%的发行前交
易新高，但升势相当缓和。他们认为，近日台债殖利率窄幅波动，除了等待美联储的会议结
果之外，日本明日也有最新的利率决策，加上周五还有10年增额券的标售，市场倾向等待各
个重大的消息面尘埃落定后，再做打算。
 
    〞市场没有方向感，短进短出而已，〞一位大型银行交易员说。
    
    他们也表示，近期冷券市场尤其是15、20、25年券都有大型银行着墨的影子，这可显见
银行多余资金配置的压力。也有交易员认为，由于短券利率已低，今年以银行以买入长券来
养券可能是不错的资金配置方式。
    
    也有交易员表示，今年开始，柜买中心对每期主流公债有标售完约六个月内，单一金融
机构都不能对该期券持有达到三分之一以上的限制，这会使得大型银行在下标公债时较为保
守，因可能需保留部位予短线交易用，因此与以往稍有不同。
    
    美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益率触及近五周来最高，因投资者为欧洲
和美国公债供应预留空间。 上周发布的路透调查显示，许多分析师预计联储将
在6月升息。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。
    
    美联储台北时间周四凌晨将宣布会议结果；日本央行则也将在周四公布利率决定，日本
央行总裁黑田东彦将在GMT0630召开记者会；周五午间台湾央行将标售105/4期增额发行10年
公债300亿台币，5月5日发行。
            
    交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.85-0.87%。

     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10  105/4R                      +0.08     0.8678%  0.8660-0.8718%      50.5
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                       
  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10    105/4R                       0.8678%
   5     105/5                      没有成交
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如；; 审校 杨淑祯)

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