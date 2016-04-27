《路透晚报》--4月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：到2020年东北地区要在重要领域和关键环节改革取得重大成果--国务院

中国国务院晚发布意见指出，加快东北老工业基地全面振兴，是推进经济结构战略性调整、提高中国产业国际竞争力的战略举措，目标到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长。

--中国数据：3月规模以上工业企业利润增11.1%，能否持续增长有待观察

中国国家统计局公布，3月份规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月份加快6.3个百分点，其中30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。

--中美贸易：中国仍希望与美国达成双边投资协议--美贸易副代表

美国贸易副代表Robert Holleyman表示，中国高层官员近日已告知美国贸易谈判代表，他们仍希望与美方达成双边投资协议。

--全球钢铁：美国钢铁公司发起阻止中国产品进口活动

美国钢铁公司(United States Steel)表示，已发起一项阻止中国大型钢铁生产商的产品进入美国的活动。在与全球最大钢铁生产国中国的贸易摩擦升级之际，这是美国钢企迄今采取的最为大胆的行动。

【金融】

--中港个股：工商银行在美国发行银联信用卡，为国内商业银行首例

以资产计中国最大银行--中国工商银行进军美国信用卡市场，周二在纽约发行首张信用卡，这既是中国商业银行在美国发行的第一张信用卡，也是美国市场发行的第一张银联信用卡。

--中国反腐：工行近亲繁殖以及存贷款领域以权谋私问题较为突出--中纪委

中共中央纪委监察部网站刊登中国工商银行党委关于巡视整改情况的通报指出，工行存在近亲繁殖现象比较突出，存贷款领域以权谋私问题较为突出等问题。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,200亿元七天逆回购，单日净回笼1,300亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼1,300亿元。

--中国债市动态：现券维持暖势IRS续降，但向好仍缺持续动力

中国银行间债市早盘现券维持暖势，IRS（利率互换）亦续降，不过国债期货反弹乏力；资金面进一步转好，除隔夜品种外跨月资金供给更显宽松，而此前狂飙的螺纹钢、焦炭、铁矿石等大宗商品价格大幅调整，令此前压制市场的紧张情绪稍有缓和。

--中国货币市场：公开市场净回笼资金仍显宽松，七天定盘利率偏高值得关注

中国央行公开市场结束连续净投放，周三转为净回笼，不过银行间市场资金供给充裕，即使可以跨月的七天期品种借入难度也有所下降。

--中国信用债：东北特钢集团提示下周四短融兑付风险，系列性违约料延续

此前已出现多起债券违约的中国东北特殊钢集团再发风险提示公告，因公司债务负担较重，流动性持续紧张，将于下周四（5月5日）到期兑付的7亿元人民币短融本息偿付存在不确定性。

--新债招标：中国三年期国债中标利率略高预期，获7.6亿追加--业内人士

中国财政部公告称，今日上午招标发行的三年期固息国债获7.6亿元人民币的追加认购，最终发行337.6亿元。该期债中标利率为2.55%，略高于市场预测均值2.53%。另据业内人士透露，该期债边际中标利率为2.62%，投标倍数2.24倍。

--《中国新债预测》国开行10及20年增发债定位料略低二级，资金改善助益

中国国家开发银行周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，在央行公开市场逆回购和中期借贷便利（MLF）帮助下，资金面明显好转，助现券二级市场向好，料亦会利好一级需求；但经济转暖担忧仍在，且市场认为债市调整尚未结束，预计明日两期债定位仅将略低于二级，收益率预测均值分别为3.39%和3.99%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘继续小升，美联储决议公布前市场情绪谨慎

人民币兑美元即期早盘随中间价继续小幅走升。交易员称，早盘人民币维持窄幅区间波动，在6.49元上方有大行结汇，将汇价控制在距中间价100点以内的位置。

--离岸人民币：2月跨境人民币指数创一年半新低，活跃度随市场调整--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行发布报告指，因春节因素导致人民币跨境结算量大幅回落，2月跨境人民币指数（CRI）较上月及去年同期均下降19点至230点，创下一年半新低。

--离岸人民币：花样年三年期点心债票息9.5%，高收益地产债五个月后重现

中国房地产商--花样年控股发行一笔6亿元人民币三年期点心债，票息为9.5%，较指导息率为9%高出50个基点。这标志着一级市场阔别五个月空窗期后，高收益的房地产点心债重出市场。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘小跌，资源股回调大盘维持弱势震荡

中国股市沪综指收盘小跌。分析师指出，昨日股指尾盘拉升并没有多大号召力，今早虽然中小盘股一度上涨，但在整体环境偏弱的情况下，投资者抢反弹兴趣不浓，且资源股全面回调，大盘全天维持小幅震荡格局。

--中国期货：煤焦和钢矿等期货上演高台跳水，此前交易所重拳抑制过热交易

受近来交易所重拳出手抑制黑色系商品过热交易影响，中国煤焦和钢矿期货价格上演高台跳水行情，市场预期短期震荡难免。

--中国期货：上期所称下周二起缩短螺纹钢等三期货品种夜盘交易时间

中国上海期货交易所公告称，自下周二(5月3日)起，缩短螺纹钢、热轧卷板、石油沥青期货品种的夜盘交易时间。上述三品种的连续交易时间由每周一至周五的21:00至次日1:00调整为每周一至周五的21:00至23:00。

--《市场热谈》美国公司对中资并购企业疑心重、要求多

中国生命科学创业家周巍上个月向美国基因测试公司Affymetrix提交15亿美元的竞标，超出已获同意并购方赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific Inc) 约13亿的出价。几天后，周巍接获一个不寻常的最后期限通知。

--香港热股：中海油午盘明显受压，因天然气付款纠纷可能遭赫斯基兴讼