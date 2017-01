陶瓷电容制造商村田制作所 股价大跌4.4%,该公司营收来自苹果比重甚高。影像感应元件制造商Alps Electric Co Ltd 及Mitsumi Electric Co Ltd 扳回稍早沉重的跌幅,双双收低1.2%左右。

三菱汽车 下跌2.8%,此前媒体报导称公司两名高阶主管可能为了燃效数据造假而请辞。该公司股价收报422日圆,自4月19日收在864日圆以来已经下跌超过一半,三菱汽车是在4月20日爆出燃效丑闻。