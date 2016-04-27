欧股业绩：巴克莱第一季获利下降33%，投行业务疲弱构成拖累

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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路透4月27日 - 英国银行业者巴克莱 发布财报显示，第一季税前获利下滑33%，降幅超过预期，步美国同行疲弱表现的后尘。在全球市场环境不佳的情况下，投行营收普遍下行。
巴克莱称，第一季获利降至7.93亿英镑(11.5亿美元)，低于分析师平均预估的8.46亿英镑。
巴克莱称，第一季可归属股东的获利为4.33亿英镑，下滑7%。
巴克莱曾在4月5日警告称投行部门会表现不振，料不及2015年同期。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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