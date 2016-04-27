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市场报道 | 2016年 4月 27日 星期三 14:35 BJT

欧股业绩：巴克莱第一季获利下降33%，投行业务疲弱构成拖累

路透4月27日 - 英国银行业者巴克莱 发布财报显示，第一季税前获利下滑33%，降幅超过预期，步美国同行疲弱表现的后尘。在全球市场环境不佳的情况下，投行营收普遍下行。

巴克莱称，第一季获利降至7.93亿英镑(11.5亿美元)，低于分析师平均预估的8.46亿英镑。

巴克莱称，第一季可归属股东的获利为4.33亿英镑，下滑7%。

巴克莱曾在4月5日警告称投行部门会表现不振，料不及2015年同期。（完）

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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