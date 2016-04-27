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市场报道 | 2016年 4月 27日 星期三 14:58 BJT

欧股业绩：标致雪铁龙第一季营收下滑1.4%，受汇率因素拖累

路透巴黎4月27日 - 法国汽车制造商PSA标致雪铁龙(PSA Peugeot Citroen) 周三公布第一季集团营收下滑1.4%，受汇率负面影响拖累；但公司表示，对今年欧洲汽车市场看法较为乐观。

标致公布，第一季营收达129.98亿欧元(146.8亿美元)，低于去年同期的131.85亿欧元。若以固定汇率计则营收成长1.5%。

标致并称该季汽车销售量减少1.7%至699,800辆，其中中国市场减少18%，盖过了欧洲成长5.9%的拉抬。

标致上调欧洲汽车市场预估，称目前预计今年将成长4%，高于先前预估的成长2%。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)

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