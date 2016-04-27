欧股业绩：标致雪铁龙第一季营收下滑1.4%，受汇率因素拖累

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
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路透巴黎4月27日 - 法国汽车制造商PSA标致雪铁龙(PSA Peugeot Citroen) 周三公布第一季集团营收下滑1.4%，受汇率负面影响拖累；但公司表示，对今年欧洲汽车市场看法较为乐观。
标致公布，第一季营收达129.98亿欧元(146.8亿美元)，低于去年同期的131.85亿欧元。若以固定汇率计则营收成长1.5%。
标致并称该季汽车销售量减少1.7%至699,800辆，其中中国市场减少18%，盖过了欧洲成长5.9%的拉抬。
标致上调欧洲汽车市场预估，称目前预计今年将成长4%，高于先前预估的成长2%。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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