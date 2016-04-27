台湾债市：2016年新债发行量可能下滑，信用利差料将扩大--中华信评

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称英国尚未决定一旦脱欧，金融服务业将如何安排
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路透台北4月27日 - 台湾中华信评周三发布报告称，尽管今年国际板债券发行量可能进一步增强，成为新债发行的大宗，但与去年相较，今年成长幅度将较为减缓。推估今年台湾新债发行量可能下滑，信用利差也将扩大，新债发行量减少及未取得债务发行信用评等的债券发行，将为今年台湾债市的新常态。
中华信评分析师周怡华并表示，海内外主要市场经济成长放缓的期间拉长，可能会使企业的资本支出计划及融资需求向后推迟。
“强劲的竞争与缓慢的经济复苏态势，正威胁着台湾的企业发行体缩减2016年的新债发行量。”她说。
此外，她也指出，金融债券的发行量可能维持强健，因为银行方面有符合并维持法定资本规范的发债需求。不过，2016年的发行量应会明显低于2014年时的历史高点。
该份报告并预估，由于台湾与中国大陆在2016年进一步减缓的经济成长态势，可能会使依赖出口的台湾企业面临的信用风险升高，预期2016年的信用利差（指5年期公司债及金融债券与政府公债间的殖利率差异）幅度将会扩大。
该份报告还提到，台湾应会在2016年继续将基准利率维持在偏低的水准、台湾金融体系强健的流动性、及境内企业与金融机构充裕的融资管道，应可使债市的价格波动幅度受到限制。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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