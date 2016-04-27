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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 15:21 BJT

全球金市：金价小升并在窄幅区间波动，关注美联储会议声明

以下是0655GMT报价：
    
                      价格     变动   涨跌%  
    现货金          1246.2     3.61     0.29
    现货银           17.33    0.167     0.97
    现货铂金          1015        7     0.69
    现货钯金         605.4      4.9     0.82
    COMEX期金       1247.7      4.3     0.35
    COMEX期银       17.375    0.265     1.55
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 杜明霞/刘秀红/于春红)

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