《中国新债预测》国开行10及20年增发债定位料略低二级，资金改善助益

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债

* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元

* 招标时间: 4月28日14:30-15:30

* 受访人数: 9位(银行、券商和基金)

* 预测区间：3.37%-3.41%；3.95%-4.04%

* 预测均值: 3.39%；3.99%

路透北京4月27日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，在央行公开市场逆回购和中期借贷便利（MLF）帮助下，资金面明显好转，助现券二级市场向好，料亦会利好一级需求；但经济转暖担忧仍在，且市场认为债市调整尚未结束，预计明日两期债定位仅将略低于二级，收益率预测均值分别为3.39%和3.99%。

北京一基金交易员说，5月1号后缴款，“也跨了季末（需求）应该还行吧，今年信用风险比较敏感，有些户估计还是能拿一点。 ”

北京一银行交易员亦认为，预计明日需求应该会较为稳定，中标结果贴着二级就算不错了，需求很旺盛应该也不至于。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.4250%和3.9985%。

不过北京另一银行的交易员稍显谨慎，他称，“（对明日需求）没太大把握，但至少跨季资金出来了，而且前面跌的很多了，数据影响可能有限。不过我觉得调整还得持续一段时间。”

两期增发债的标的券，剩余期限近10年的160210券最新成交 在3.40%附近；近20年的160205券最新成交 在4.0201%左右。

明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为2016年第五期 增发债，票面利率3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第10期和第五期增发债

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发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 10/20年固息

招标时间 4月28日14:30-15:30

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 5/3

起息日 10年：4月5日；20年：1月25日

分销期 4/29-5/3

上市日 5/5

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 10年0.15%；20年0.20%