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市场报道 | 2016年 4月 27日 星期三 15:24 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑呈偏空走势

0711GMT：
    
    * 依旧在0.8085处作空欧元兑英镑，推动其跌至0.7690的目标位
    * 交易继续在厚重且不断上升的云区内进行，介于0.7697-0.7814区
间
    * 如果当日收于0.7762下方，那么欧元兑英镑存在下跌风险
    * 0.7762是0.7653-0.8117升势的76.4%回档位
    * 我们已将移动止损位下调至0.7785，高于周二高点0.7783
    * 技术图： tmsnrt.rs/1WSg44Y
    
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 李爽)

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