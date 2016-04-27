《汇市简讯》欧元兑英镑呈偏空走势

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0711GMT： * 依旧在0.8085处作空欧元兑英镑，推动其跌至0.7690的目标位 * 交易继续在厚重且不断上升的云区内进行，介于0.7697-0.7814区 间 * 如果当日收于0.7762下方，那么欧元兑英镑存在下跌风险 * 0.7762是0.7653-0.8117升势的76.4%回档位 * 我们已将移动止损位下调至0.7785，高于周二高点0.7783 * 技术图： tmsnrt.rs/1WSg44Y (完) (编译 于春红; 审校 李爽)
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选