《汇市简讯》欧元兑英镑呈偏空走势

0711GMT： * 依旧在0.8085处作空欧元兑英镑，推动其跌至0.7690的目标位 * 交易继续在厚重且不断上升的云区内进行，介于0.7697-0.7814区 间 * 如果当日收于0.7762下方，那么欧元兑英镑存在下跌风险 * 0.7762是0.7653-0.8117升势的76.4%回档位 * 我们已将移动止损位下调至0.7785，高于周二高点0.7783 * 技术图： tmsnrt.rs/1WSg44Y (完) (编译 于春红; 审校 李爽)