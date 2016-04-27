路透基点：海通恒信国际租赁有限公司寻求8亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通恒信国际租赁有限公司寻求8亿元人民币(1.23亿美元)的双档境内贷款，公司曾于去年8月完成21亿元人民币融资贷款。

渣打银行为独家牵头行兼簿记行，贷款于3月29日开始安排，瞄准在华外资银行。

贷款分为两部分，A部分为4.8亿元人民币一年期贷款，B部分为3.2亿元人民币三年期贷款，利率均为中国人民银行基准利率的93%。A部分贷款为循环贷，B部分为气球式还款的三年期贷款。

银行被要求对两部分贷款按比例承贷。

合计承贷2亿元人民币或更多的银行，获牵头行头衔，综合收益为中国人民银行利率的100%，A、B部分前端费分别为91和75个基点。

承贷1-1.99亿元人民币的银行，获主办行头衔，综合收益为中国人民银行利率的95%，A、B部分前端费分别为26和21个基点。

贷款所得将用于偿还现有债务，以及运营资本和新投资。借款人的应收款项作为本案担保。

总部位于上海的海通恒信国际租赁有限公司去年8月完成21亿元人民币三年期境内融资，中国银行为独家牵头行、簿记行兼额度代理行，利率约为中国人民银行基准利率的100%。

海通恒信国际租赁有限公司在中国的建筑、医疗、教育和科技等领域为中小企业提供设备租赁服务。(完)