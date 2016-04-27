金属期市：伦铜连跌三日，中国需求疲软引发担忧

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称英国尚未决定一旦脱欧，金融服务业将如何安排
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“美元走软未能给基本金属带来提振，因在上周大涨后，投资者继续结清仓位。”澳新银行在报告中指出。
“期铜领跌，铜库存的上升依然令市场担忧。中国钢铁市场的强劲表现已经让铝受到影响，上海期铝成交量触及纪录高位。
中国交易所周二加大了遏制量价齐升的举措力度，一些分析师认为这样的涨势与大宗商品的基本面形势不符。分析师称，价格大涨主要是由于投机者押注中国基础建设支出将上升，从而提振原材料价格。
伦敦期铝上周升至八个月高点，期铜涨至一个月高位。
围绕中国的忧虑抵消了美元走软的影响。美元指数已经连跌三日，投资者认为美国疲弱的经济数据将导致美联储继续谨慎看待升息。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 张荻/高琦 审校 王洋/李爽)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(仲量联行为国际知名房地产服务及投资管理公司) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选