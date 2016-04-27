金属期市：伦铜连跌三日，中国需求疲软引发担忧

“美元走软未能给基本金属带来提振，因在上周大涨后，投资者继续结清仓位。”澳新银行在报告中指出。

“期铜领跌，铜库存的上升依然令市场担忧。中国钢铁市场的强劲表现已经让铝受到影响，上海期铝成交量触及纪录高位。

中国交易所周二加大了遏制量价齐升的举措力度，一些分析师认为这样的涨势与大宗商品的基本面形势不符。分析师称，价格大涨主要是由于投机者押注中国基础建设支出将上升，从而提振原材料价格。

伦敦期铝上周升至八个月高点，期铜涨至一个月高位。

围绕中国的忧虑抵消了美元走软的影响。美元指数已经连跌三日，投资者认为美国疲弱的经济数据将导致美联储继续谨慎看待升息。（完）

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