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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 16:45 BJT

台湾汇市：台币微收升中止连四贬，盘整静候美日央行决议

* 台币兑美元微幅收升，中止连四贬
    * 盘面缺乏明确走向，静候美日央行决议
    * 实质区间先看32.300-32.500

    路透台北4月27日 - 台币兑美元 周三微幅收升，结束连四贬走势。交易员表示，今日亚币又上演
先强后弱的走势，台币也在美日央行决议出炉前横向整理，虽然以小幅升值作收，但仍不脱整理格局。    
    
    汇银人士表示，市场缺乏明确走向，外资两边皆有操作，出口商在32.340、32.350价位抛汇意愿较高，进
口商则在32.320买美元，此限缩了台币波动空间。    
    
    〞明天就看他们(美、日央行)表演吧。〞一位大型公股银行交易人士说。
    
    另一外商银行交易员称，近期外资动向不明，同样都是美系保管行，昨天才卖美元，今天又反手买，整体
而言，还看不出有大举汇出的迹象。
    
    虽然市场观望明日美、日央行的货币政策决议，担心引发市场波动。不过上述交易员认为，应不致出现大
的意外，况且台湾还有新政府即将上任的议题，央行维稳的意图料将明确。
    
    台币兑美元今日主要交易区间在32.280-32.360，上日在32.295-32.375，预估明日台币的区间在32.300-3
2.500。
             
    台湾股市周三小幅收跌。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超0.74亿台币，连五个交易日买
 超共计181.94亿台币。  
    
    新兴亚洲货币周三走势暂歇，投资人等待美国及日本央行的货币政策决议。  

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点维持微幅溢价；目前一个
月美元/台币远汇 报32.354/32.394，上日收在32.305。 
 
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.345     32.363   32.280-32.360   32.280     6.05    6.22
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.344     32.361   32.295-32.359   32.310     3.08    3.19
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.010/0.025           0.000/0.010
 美元/台币六个月期          0.020/0.045           0.005/0.025
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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