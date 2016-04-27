台湾汇市：台币微收升中止连四贬，盘整静候美日央行决议

* 台币兑美元微幅收升，中止连四贬 * 盘面缺乏明确走向，静候美日央行决议 * 实质区间先看32.300-32.500 路透台北4月27日 - 台币兑美元 周三微幅收升，结束连四贬走势。交易员表示，今日亚币又上演 先强后弱的走势，台币也在美日央行决议出炉前横向整理，虽然以小幅升值作收，但仍不脱整理格局。 汇银人士表示，市场缺乏明确走向，外资两边皆有操作，出口商在32.340、32.350价位抛汇意愿较高，进 口商则在32.320买美元，此限缩了台币波动空间。 〞明天就看他们(美、日央行)表演吧。〞一位大型公股银行交易人士说。 另一外商银行交易员称，近期外资动向不明，同样都是美系保管行，昨天才卖美元，今天又反手买，整体 而言，还看不出有大举汇出的迹象。 虽然市场观望明日美、日央行的货币政策决议，担心引发市场波动。不过上述交易员认为，应不致出现大 的意外，况且台湾还有新政府即将上任的议题，央行维稳的意图料将明确。 台币兑美元今日主要交易区间在32.280-32.360，上日在32.295-32.375，预估明日台币的区间在32.300-3 2.500。 台湾股市周三小幅收跌。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超0.74亿台币，连五个交易日买 超共计181.94亿台币。 新兴亚洲货币周三走势暂歇，投资人等待美国及日本央行的货币政策决议。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点维持微幅溢价；目前一个 月美元/台币远汇 报32.354/32.394，上日收在32.305。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.345 32.363 32.280-32.360 32.280 6.05 6.22 司 元太外汇经纪公 32.344 32.361 32.295-32.359 32.310 3.08 3.19 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.010/0.025 0.000/0.010 美元/台币六个月期 0.020/0.045 0.005/0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 林高丽)