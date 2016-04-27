香港热股：中海油午盘明显受压，因天然气付款纠纷可能遭赫斯基兴讼

路透香港4月27日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周三午盘由升转跌，因天然气付款纠纷可能遭合作伙伴加拿大赫斯基能源 兴讼索偿。

中海油今早曾涨1.1%，午后转跌一度跌1.5%。香港时间15:46，跌0.1%，报9.92港元。其主要竞争对手中石油 则升逾3%。

稍早赫斯基能源称，有信心其与中海油的天然气支付纠纷可以得到解决，但不排除在有需要时可能会向对方采取法律行动。

赫斯基行政总裁Asim Ghosh在季度业绩电话会议上称，“我们认为没有任何合约基础可以作出单方面的价格调整，我们的照付不拟合约仍然有效。”

中海油与赫斯基于中国南海荔湾气田产品分成合同分别占51%及49%权益，而赫斯基将其应占产出按“照付不拟”原则售予中海油。

不过，今年首季连接该气田的管道停电导气量减少，中海油只按实际销量大约1.5亿立方英尺/日来支付款项，即合约量一半左右。与此同时，中海油方面以广东省天然气价调整为理由，要求赫斯基降价。

中海油发言人未就路透的电邮查询作出回覆。（完）