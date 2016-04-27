欧元债市：西班牙公债收益率上升，组建联合政府谈判失败后新大选在即

民调结果暗示，即使举行新选举，也不太能够化解僵局。

“经过筹组政府的漫长艰难谈判，要重新选举，并不令人意外，”DZ Bank策略分析师Christian Lenk称。“市场还没真正反映完的问题在于，民调显示重新选举的结果将会类似12月的情况。”

西班牙指标10年期公债收益率 上升1.1个基点，至1.65%；葡萄牙10年期公债收益率 下跌3个基点，表现较优。

多数欧元区公债收益率持稳，在美联储利率决议之前，市场弥漫审慎气氛。

德国10年期公债收益率 在周二触及的五周高位0.30%附近。德债收益率已较一周前上涨一倍，受到公债供给及油价反弹影响。(完)

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