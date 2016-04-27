希腊股市：盘初大跌超过4%，因欧元区财长延后讨论希腊改革

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
路透伦敦4月27日 - 希腊指标股价指数周三盘初大幅下跌，表现落后于欧洲其他市场，此前欧元区财政部长延后召开希腊改革事项的会议。
欧元集团办公室周二稍晚在推特(Twitter)发布消息指出，欧元区各国财政部长周四将不会召开会议，需要更多时间讨论两套有发放新贷款有关的希腊改革方案。
希腊ATG股价指数 重挫4.4%，泛欧European STOXX 600指数 为下跌0.2%。
希腊银行股指数亦重挫 ，Eurobank Ergasias 暴跌14%，Alpha Bank 下杀8%。(完)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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