希腊股市：盘初大跌超过4%，因欧元区财长延后讨论希腊改革

路透伦敦4月27日 - 希腊指标股价指数周三盘初大幅下跌，表现落后于欧洲其他市场，此前欧元区财政部长延后召开希腊改革事项的会议。

欧元集团办公室周二稍晚在推特(Twitter)发布消息指出，欧元区各国财政部长周四将不会召开会议，需要更多时间讨论两套有发放新贷款有关的希腊改革方案。

希腊ATG股价指数 重挫4.4%，泛欧European STOXX 600指数 为下跌0.2%。

希腊银行股指数亦重挫 ，Eurobank Ergasias 暴跌14%，Alpha Bank 下杀8%。(完)