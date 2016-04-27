欧洲汇市：英镑/美元持坚于12周高位附近，等待英国GDP数据出炉

英镑兑美元 涨0.25%至1.4616，距离周二所及12周高位1.4640不远。周二公布的两项调查显示，对英国脱离欧盟的支持率近日上升，但据博彩公司Betfair称，英国留欧的概率仍在70%左右。

英镑贸易加权指数 报86.7，创两个多月最高。该指数从去年11月起曾大幅下滑，但本月已回升2.4%。

尽管回升，但投资者仍不愿大幅押多英镑。他们担心，6月公投若支持脱欧，则英镑将面临下滑风险，加大英国为巨额公共债务融资的成本，破坏尚不稳定的经济复苏。(完)

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