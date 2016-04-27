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市场报道 | 2016年 4月 27日 星期三 16:15 BJT

《汇市简讯》市场上调欧元兑美元买价，因其趋于上行

0807GMT：

* 市场预计欧元/美元将涨向4月21日高位1.1399

* 支撑位略低于1.1219，凸显买盘结构

* 已将买价提高至1.1260

* 周一升至1.1219，该水准是1.0822-1.1465(3月/4月)的38.2%回档位

* 但如果当日收于1.1219下方，将趋于下行

* 技术图表 tmsnrt.rs/1pEegPF

(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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