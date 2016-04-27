《汇市简讯》市场上调欧元兑美元买价，因其趋于上行

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0807GMT：
* 市场预计欧元/美元将涨向4月21日高位1.1399
* 支撑位略低于1.1219，凸显买盘结构
* 已将买价提高至1.1260
* 周一升至1.1219，该水准是1.0822-1.1465(3月/4月)的38.2%回档位
* 但如果当日收于1.1219下方，将趋于下行
* 技术图表 tmsnrt.rs/1pEegPF
(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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