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亚洲 | 2016年 4月 27日 星期三 16:26 BJT

《全球汇市》澳元受通胀数据影响大跌近2%，关注美联储动向

任何对于可能推迟升息的暗示，都将使美元兑欧元和日圆更为疲弱。
    
    美联储公布决议的几个小时后，日本央行周四将公布最新政策决定，在亚洲时段成为瞩目焦点。许多市场
人士预期日本央行会推出某种形式的宽松措施，包括扩大购买股票及调降利率，但多人表示，这次会议结果很
难预料。
    
    美元兑日圆小跌约0.1%至111.16日圆；美元兑欧元 下滑0.2%至1.1330。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1326  1.1298  +0.25  +4.29  1.0860
    美元/日圆            111.17  111.30  -0.12  -7.59  120.30
    欧元/日圆         125.90  125.74  +0.13  -3.50  130.47
    美元/瑞郎            0.9716  0.9729  -0.13  -3.01  1.0018
    英镑/美元            1.4559  1.4580  -0.14  -1.21  1.4738
    美元/加元            1.2614  1.2602  +0.10  -8.85  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5047  6.5018  +0.04  -0.96  6.5680
    澳元/美元            0.7617  0.7747  -1.68  +4.70  0.7275
    新西兰元/美元        0.6867  0.6898  -0.45  +0.62  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1008  1.0998  +0.09  +1.12  1.0886
    欧元/英镑         0.7779  0.7744  +0.45  +5.59  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.1867  9.1715  +0.17  +0.18  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1540  8.1570  -0.04  -7.76  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张明钧/杜明霞/艾茂林/刘秀红；审校 李爽/张荻/蔡美珍/高琦)

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