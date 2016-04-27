《全球汇市》澳元受通胀数据影响大跌近2%，关注美联储动向

任何对于可能推迟升息的暗示，都将使美元兑欧元和日圆更为疲弱。 美联储公布决议的几个小时后，日本央行周四将公布最新政策决定，在亚洲时段成为瞩目焦点。许多市场 人士预期日本央行会推出某种形式的宽松措施，包括扩大购买股票及调降利率，但多人表示，这次会议结果很 难预料。 美元兑日圆小跌约0.1%至111.16日圆；美元兑欧元 下滑0.2%至1.1330。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1326 1.1298 +0.25 +4.29 1.0860 美元/日圆 111.17 111.30 -0.12 -7.59 120.30 欧元/日圆 125.90 125.74 +0.13 -3.50 130.47 美元/瑞郎 0.9716 0.9729 -0.13 -3.01 1.0018 英镑/美元 1.4559 1.4580 -0.14 -1.21 1.4738 美元/加元 1.2614 1.2602 +0.10 -8.85 1.3839 美元/离岸人民币 6.5047 6.5018 +0.04 -0.96 6.5680 澳元/美元 0.7617 0.7747 -1.68 +4.70 0.7275 新西兰元/美元 0.6867 0.6898 -0.45 +0.62 0.6825 欧元/瑞郎 1.1008 1.0998 +0.09 +1.12 1.0886 欧元/英镑 0.7779 0.7744 +0.45 +5.59 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.1867 9.1715 +0.17 +0.18 9.1705 美元/挪威克朗 8.1540 8.1570 -0.04 -7.76 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/杜明霞/艾茂林/刘秀红；审校 李爽/张荻/蔡美珍/高琦)